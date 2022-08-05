В Кыргызстане прошло тактико-специальное учение ОДКБ «Кобальт-2022»

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 г. проведен комплекс мероприятий по совершенствованию готовности формирований сил специального назначения, входящих в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (ФССН КСОР ОДКБ) к применению по предназначению, сообщает пресс-служба ОДКБ.



В период с 2 по 5 августа на территории Кыргызской Республики в два этапа прошло тактико-специальное учение со спецподразделениями, входящими в состав ФССН КСОР ОДКБ под условным наименованием «Кобальт-2022».



В ходе первого этапа отработаны вопросы развертывания группировки ФССН КСОР ОДКБ в районе предназначения, формирования и слаживания Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ, планирования специальной операции.



Проведена рекогносцировка района проведения операции и горно-полевой выход, а также прошли соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия.



Оперативный состав штаба повысил свое профессиональное мастерство в управлении разнородными силами спецопераций КСОР ОДКБ при проведении совместных действий по нейтрализации незаконных вооруженных формирований в приграничном районе.

В процессе командно-штабной тренировки отработаны вопросы взаимодействия, планирования и всестороннего обеспечения специальной операции.



В ходе второй фазы учения спецподразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск, национальной гвардии, наркоконтроля и спецслужб государств - членов Организации, входящие в состав ФССН КСОР ОДКБ, в тесном контакте с подразделениями Вооруженных Сил, Пограничных войск и МЧС Кыргызстана решали учебно-тренировочные задачи.



Состоялся розыгрыш практических действий сводных оперативно-боевых групп компетентных органов государств – членов ОДКБ по уничтожению (нейтрализации) бандформирований, незаконно пересекших государственную границу, перекрытию каналов наркотрафика, изъятию оружия, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, возникших в ходе ведения боевых действий.



Для решения учебных вопросов задействовано около 500 человек личного состава, бронетехника, тактическая артиллерия, специальный автотранспорт, беспилотные летательные аппараты, служебно-розыскные собаки.

На учениях в качестве наблюдателей присутствовали руководители АТЦ СНГ, БКБОП СНГ, ИК РАТС ШОС, Регионального представительства УНП ООН в Кыргызской Республике, Программного офиса ОБСЕ в Кыргызской Республике, представители КС СКПВ СНГ, МККК, посольств Ирана, Монголии, Китая в Кыргызстане.

Руководство учениями осуществлял Заместитель Министра внутренних дел Кыргызской Республики Октябрь Урмамбетов.



За практическими действиями, на месте их проведения, наблюдали Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.



По окончании учения был проведен детальный разбор и подведены его итоги. Наиболее отличившиеся сотрудники и военнослужащие были поощрены правами Генерального секретаря ОДКБ и Министра внутренних дел Кыргызской Республики.



Подводя итоги учений, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил:



«Уважаемые участники учения, дорогие гости!



Сегодня завершается очередное важное мероприятие совместной подготовки формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.



Оно еще раз продемонстрировало высокий уровень оперативно-боевой и специальной подготовки, полевой выучки, а также слаженности действий сил и средств коллективной безопасности нашей Организации.



В процессе учения и командно-штабной тренировки обучаемые получили хорошую практику в организации работы по принятию решения на применение формирований сил спецназначения КСОР, сбору и анализу поступающей информации, управлению подразделениями, отработке вопросов всестороннего обеспечения специальной операции, взаимодействия разнородных сил и средств в ходе выполнения поставленных задач.



В целом, все участники этого мероприятия продемонстрировали умение действовать в едином строю, в условиях сложной, непрерывно меняющейся обстановки.



Я поздравляю вас с успешным завершением учения. Благодарю всех участников, за проявленные усердие и ответственность при выполнении учебно-боевых задач.



Признательны Кыргызской стороне за большую проделанную работу по подготовке и организации учения, а также хорошие бытовые условия, созданные для его участников, что несомненно во многом способствовало успешному проведению всего комплекса запланированных мероприятий.



Желаю всем участникам учения благополучного возвращения в места постоянной дислокации, успехов в воинской службе и в совершенствовании своего мастерства в интересах обеспечения национальной безопасности и укреплении безопасности наших государств на коллективной основе.



Благодарю за внимание!»

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