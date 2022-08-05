advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
06.08.2022 / 11:45 msk / 13:45 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Кыргызстане прошло тактико-специальное учение ОДКБ «Кобальт-2022»
05.08.2022 16:57

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 г. проведен комплекс мероприятий по совершенствованию готовности формирований сил специального назначения, входящих в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (ФССН КСОР ОДКБ) к применению по предназначению, сообщает пресс-служба ОДКБ.

В период с 2 по 5 августа на территории Кыргызской Республики в два этапа прошло тактико-специальное учение со спецподразделениями, входящими в состав ФССН КСОР ОДКБ под условным наименованием «Кобальт-2022».

В ходе первого этапа отработаны вопросы развертывания группировки ФССН КСОР ОДКБ в районе предназначения, формирования и слаживания Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ, планирования специальной операции.

Проведена рекогносцировка района проведения операции и горно-полевой выход, а также прошли соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия.

Оперативный состав штаба повысил свое профессиональное мастерство в управлении разнородными силами спецопераций КСОР ОДКБ при проведении совместных действий по нейтрализации незаконных вооруженных формирований в приграничном районе.

В процессе командно-штабной тренировки отработаны вопросы взаимодействия, планирования и всестороннего обеспечения специальной операции.

В ходе второй фазы учения спецподразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск, национальной гвардии, наркоконтроля и спецслужб государств - членов Организации, входящие в состав ФССН КСОР ОДКБ, в тесном контакте с подразделениями Вооруженных Сил, Пограничных войск и МЧС Кыргызстана решали учебно-тренировочные задачи.

Состоялся розыгрыш практических действий сводных оперативно-боевых групп компетентных органов государств – членов ОДКБ по уничтожению (нейтрализации) бандформирований, незаконно пересекших государственную границу, перекрытию каналов наркотрафика, изъятию оружия, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, возникших в ходе ведения боевых действий.

Для решения учебных вопросов задействовано около 500 человек личного состава, бронетехника, тактическая артиллерия, специальный автотранспорт, беспилотные летательные аппараты, служебно-розыскные собаки.
На учениях в качестве наблюдателей присутствовали руководители АТЦ СНГ, БКБОП СНГ, ИК РАТС ШОС, Регионального представительства УНП ООН в Кыргызской Республике, Программного офиса ОБСЕ в Кыргызской Республике, представители КС СКПВ СНГ, МККК, посольств Ирана, Монголии, Китая в Кыргызстане.
Руководство учениями осуществлял Заместитель Министра внутренних дел Кыргызской Республики Октябрь Урмамбетов.

За практическими действиями, на месте их проведения, наблюдали Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По окончании учения был проведен детальный разбор и подведены его итоги. Наиболее отличившиеся сотрудники и военнослужащие были поощрены правами Генерального секретаря ОДКБ и Министра внутренних дел Кыргызской Республики.

Подводя итоги учений, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил:

«Уважаемые участники учения, дорогие гости!

Сегодня завершается очередное важное мероприятие совместной подготовки формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Оно еще раз продемонстрировало высокий уровень оперативно-боевой и специальной подготовки, полевой выучки, а также слаженности действий сил и средств коллективной безопасности нашей Организации.

В процессе учения и командно-штабной тренировки обучаемые получили хорошую практику в организации работы по принятию решения на применение формирований сил спецназначения КСОР, сбору и анализу поступающей информации, управлению подразделениями, отработке вопросов всестороннего обеспечения специальной операции, взаимодействия разнородных сил и средств в ходе выполнения поставленных задач.

В целом, все участники этого мероприятия продемонстрировали умение действовать в едином строю, в условиях сложной, непрерывно меняющейся обстановки.

Я поздравляю вас с успешным завершением учения. Благодарю всех участников, за проявленные усердие и ответственность при выполнении учебно-боевых задач.

Признательны Кыргызской стороне за большую проделанную работу по подготовке и организации учения, а также хорошие бытовые условия, созданные для его участников, что несомненно во многом способствовало успешному проведению всего комплекса запланированных мероприятий.

Желаю всем участникам учения благополучного возвращения в места постоянной дислокации, успехов в воинской службе и в совершенствовании своего мастерства в интересах обеспечения национальной безопасности и укреплении безопасности наших государств на коллективной основе.

Благодарю за внимание!»

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 4-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 18 по 24 июля
22.07.2022
Выступление Президента Республики Узбекистан в ходе Диалога высокого уровня по вопросам глобального развития в формате «БРИКС плюс»
Обзор прессы с 20 по 26 июня
26.06.2022
Выступление и.о.министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова на третьей встрече министров иностранных дел в формате «Центральная Азия-Китай»
Обзор прессы с 6 по 12 июня
10.06.2022
Узбекистан в сотрудничестве с ООН оказывает гуманитарную поддержку Афганистану
Обзор прессы с 30 мая по 5 июня
06.06.2022
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ