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Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам реформирования госслужбы
05.08.2022 11:03

ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 4 августа состоялось видеоселекторное совещание по вопросам реформирования государственной службы и повышения эффективности управления.

Это является логическим продолжением осуществляемой в последние годы административной реформы. Благодаря курсу, проводимому Президентом, государственные служащие стали намного ближе к гражданам. Налажены системы диалога с народом, распределения части средств бюджета на основе инициатив населения, работы в разрезе махаллей. Для эффективной работы госслужащих созданы надлежащие условия.

В своем выступлении на совместном заседании палат Олий Мажлиса глава государства отмечал, что «очередная важная задача – путем трансформации центральных ведомств создать компактную и эффективную систему управления, ориентированную на нужды граждан».

В настоящее время в государственной гражданской службе работают 118 тысяч человек. Однако государственная служба все еще не стала системой, соответствующей ожиданиям народа.

Например, в прошлом году в Народные приемные поступило 25 тысяч жалоб на некомпетентность и безответственность сотрудников министерств и ведомств, 7 тысяч жалоб на отсутствие у них культуры общения.

Некоторые должностные лица не справляются со своими обязанностями из-за отсутствия комплексной системы выявления компетенций, обучения и совершенствования работы. В целом отсутствие системы отбора, подготовки и мотивации руководителей остается одной из основных причин низкого качества управления.

После двухлетней разработки с привлечением отечественных и зарубежных специалистов на основе всестороннего обсуждения подготовлен Закон «О государственной гражданской службе».

На совещании определены стоящие перед государственными органами приоритетные задачи, исходящие из требований данного закона.

В первую очередь будет внедрена открытая и прозрачная система приема на службу в государственные органы. Для этого до конца года все вакантные должности будут размещены на единой открытой электронной платформе. Требование о предоставлении 16 документов для участия в конкурсе на вакантную должность будет отменено, все процессы будут переведены в электронную форму. Знания, опыт и потенциал кандидата будут оцениваться на открытом конкурсе.

Данная система была опробована в порядке эксперимента в Самаркандской области и Государственном налоговом комитете. На совещании ответственные лица рассказали об итогах эксперимента. Отмечено, что каждое министерство и хокимият должны начинать отбор кадров с высших учебных заведений.

В целях налаживания системной работы в этом направлении будет объявлена Программа отбора молодых специалистов. В рамках программы будут отобраны талантливые студенты выпускных курсов, которые пройдут стажировку в системе министерств и хокимиятов, а после обучения - приниматься на работу. Программа охватит и молодых людей, обучающихся за рубежом.

Как показал анализ, 40 процентов руководителей центральных аппаратов министерств не работали на районном уровне, а 60 процентов руководителей районного уровня не имеют опыта работы в областных или республиканских ведомствах.

Поэтому Президент подчеркнул необходимость уделить особое внимание повышению кадров по службе по принципу «от махаллинского до республиканского уровня».

Для этого с 1 ноября будет отменена справка-объективка старого образца и будет использоваться система оценки квалификации и достижений работника на основе передовых технологий. Проще говоря, никто не сможет занять руководящую должность случайно.

Также будет создан резерв потенциальных кадров для руководящих должностей на районном и городском уровнях, который будет пополняться из числа помощников хокимов и молодежных лидеров в махаллях. В зависимости от их компетенции для них будут организованы целевые квалификационные курсы.

Перед Агентством по развитию госслужбы, Агентством по делам молодежи поставлена задача совместно с фондом «Ватандошлар» реализовать программу «100 передовых лидеров». В рамках этой программы каждые два года будут отбираться 100 перспективных молодых кадров из числа государственных служащих, активных предпринимателей и соотечественников за рубежом.

Как известно, в нашей стране приоритетным является принцип «человек – общество – государство». Принимаются меры, чтобы людям было комфортно во всех сферах. В частности, стало намного проще получать лицензии, заказывать услуги, подавать документы в различные инстанции, пользоваться платежными системами.

Но многие сферы остаются забюрократизированными. Например, для получения субсидии необходимы заключения от в среднем 10 министерств и ведомств. С лишними расходами и бумажной волокитой сопряжено подключение к электрическим сетям. В медицине гражданам неясно, какая услуга бесплатная или платная, отсутствует четкая система расчета и доставка лекарств от государства. Много процессов, неудобных для населения и предпринимателей, есть в области строительства, транспорта, коммунального хозяйства, стандартизации и карантина.

Поэтому Премьер-министру дано поручение сделать процессы обслуживания в каждом министерстве и хокимияте понятными и удобными, сократить излишние расходы и документы.

- Главное требование - удовлетворение людей, - сказал Шавкат Мирзиёев.

В нашем народе растет стремление к активному участию в развитии страны, благоустройству махалли. Например, благодаря порталу «Открытый бюджет» гражданские инициативы воплощаются в жизнь. В первом полугодии этого года запущено более 2 тысяч таких проектов. Самое главное, люди осознают свою причастность к ним и бережно используют построенную инфраструктуру.

На такие проекты в ближайшие полгода планируется выделить еще 1 триллион сумов. Поэтому перед ответственными лицами поставлена   задача расширить масштаб инициативного бюджетирования.

По мере роста частного сектора в экономике возрастает потребность в квалифицированных кадрах. На этом конкурентном рынке государственная служба также должна быть привлекательной.

Поэтому Президент подчеркнул, что гарантии деятельности государственных служащих также будут усилены.

 В частности, со следующего года будет введена система стимулов в зависимости от опыта, квалификации и результатов сотрудника. Их жизнь и здоровье будут застрахованы государством. Государственным служащим, честно и добросовестно исполняющим свои обязанности, будут созданы гарантии достойной старости.

Также затронут вопрос подготовки и повышения квалификации государственных служащих.

Пока только 20 процентов госслужащих прошли повышение квалификации. Не соответствует требованиям и качество обучения.

В связи с этим отмечена важность создания совместных образовательных программ с зарубежными учебными центрами. Дано указание пересмотреть деятельность 110 учебных центров в системе министерств, обновить учебные программы и методики, привлечь к обучению квалифицированных специалистов.

На совещании заслушана информация Премьер-министра и его заместителей, руководителей отраслей и регионов, зарубежных партнеров.

УЗИНФОРМ

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