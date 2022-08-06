



Узбекистан выразил поддержку Азербайджану



ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. 5 августа ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление, в котором выражается поддержка Азербайджану после нападения на посольство страны в Лондоне днем ранее. В заявлении говорится: "Министерство иностранных дел Республики Узбекистан решительно осуждает провокационное нападение, совершенное 4 августа 2022 года на Посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.



Считаем абсолютно недопустимыми любые действия, которые представляют угрозу для жизни и здоровья сотрудников дипломатических миссий.



Призываем к всестороннему расследованию данного инцидента и привлечению всех причастных к ответственности.



Узбекская сторона выражает поддержку братскому Азербайджану по обеспечению безопасности и защиты своих граждан за рубежом." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи