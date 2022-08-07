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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Глава государства поздравил железнодорожников
07.08.2022 09:11

ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам железнодорожного транспорта страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые работники железнодорожной сферы!

Дорогие ветераны!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, рабочих и служащих, строителей и инженеров, машинистов и проводников, всех, кто трудится в этой системе, с Днем работников железнодорожного транспорта, выражаю вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

В этот радостный день, в преддверии знаменательной даты – 31-й годовщины независимости любимой Родины, говоря о вашем ответственном и почетном труде, мы с удовлетворением отмечаем, что за прошедший период акционерное общество “Узбекистон темир йуллари” прошло большой путь развития.

За годы независимости проложено более 2400 километров новых железных дорог, электрифицировано – свыше 3 тысяч километров, проведена реабилитация 1100 километров железнодорожных путей, все это свидетельствует об огромной работе, осуществленной за короткий по историческим меркам срок.

Созданная вашим самоотверженным трудом современная система железных дорог республики действует эффективно и бесперебойно днем и ночью, обеспечивая потребности населения и отраслей экономики.

Уважаемые работники сферы!

Мы поставили перед собой высокую цель построения Нового Узбекистана и придаем особое значение развитию железнодорожной отрасли как важному фактору прогресса.

Благодаря проводимой в последние годы в этой системе масштабной работе растет транзитный потенциал и авторитет Узбекистана.

Расширение железнодорожной сети, несомненно, открывает новые возможности для сбалансированного развития всех регионов, комплексного освоения богатых минерально-сырьевых ресурсов. Образно говоря, железная дорога – это жизненно важная кровеносная система страны.

Как известно, железнодорожный транспорт является самым комфортным и безопасным, сокращает расстояния, экономит время и удобен для людей. Следует подчеркнуть, что сегодня, когда все наши реформы реализуются на основе благородного принципа “Во имя чести и достоинства человека”, роль и значение этого вида транспорта еще больше возрастают.

В связи с этим приоритетными задачами для нас становятся увеличение объемов грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, обеспечение их безопасности, повышение качества услуг, укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала отрасли. Так, сегодня модернизируется парк локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, строятся новые вокзалы, инженерные сооружения, особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров, повышению уровня их знаний и навыков.

В результате последовательных реформ в сфере в нашей столице были сданы в эксплуатацию Юнусабадская и Сергелийская линии подземного и надземного метро, проложен новый железнодорожный путь в древнюю Хиву, построен современный вокзал, реализуются другие крупные проекты.

В продолжение этой работы ускоренными темпами в Ташкенте ведется строительство кольцевой линии надземного метро, электрифицируется железнодорожная линия Бухара – Мискин, строится новая железная дорога Шават – Караузяк, над Амударьей возводится мост с железнодорожными и автомобильными путями.

Думаю, все мы хорошо понимаем, что нынешний стремительный век ставит перед нами очень важные и актуальные задачи по дальнейшему развитию сферы. В частности, в соответствии с требованиями Стратегии развития Нового Узбекистана нам еще многое предстоит сделать по модернизации железнодорожной системы страны, реализации крупных и перспективных проектов с привлечением в отрасль зарубежных инвестиций, подготовке современно мыслящих кадров.

Убежден, что обладающий большим созидательным потенциалом многонациональный сплоченный коллектив акционерного общества “Узбекистон темир йуллари” успешно справится с решением этих задач и поднимет железнодорожную сферу страны на новый, еще более высокий уровень.

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!

В этот праздничный день, присоединяясь к добрым пожеланиям соотечественников, от имени всего нашего народа и от себя лично выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженный труд на благо родного Узбекистана.

Еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю здоровья, мира и благополучия, достатка вашим семьям."

УЗИНФОРМ

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