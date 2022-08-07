



МИД Узбекистана посетил посол Великобритании



ТАШКЕНТ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. 6 августа исполняющий обязанности руководителя ведомства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тимом Торлотом. В ходе проведенных переговоров глава МИД и посол рассмотрели ключевые аспекты межгосударственной повестки дня в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, легкой промышленности, инноваций, энергетики, развития «зеленой» экономики, а также углубления взаимодействия по Афганистану. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи