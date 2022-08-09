



Министр обороны РУз принял военную делегацию РТ



ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. Министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Баходир Курбанов в Министерстве обороны принял военную делегацию во главе с Министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Шерали Мирзо, прибывшую в нашу страну с официальным визитом.



В ходе приема генерал-лейтенант Баходир Курбанов подчеркнул дружественные отношения, установившиеся между Узбекистаном и Республикой Таджикистан, и выразил уверенность в том, что в будущем их масштабы будут еще больше расширяться. Также в ходе встречи было отмечено, что на беспрецедентный уровень поднялись вопросы сотрудничества не только в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, но и в сфере обороны и безопасности.



По итогам переговоров был подписан дополнительный контракт об организации обучения военнослужащих Республики Таджикистан в высших военных образовательных учреждениях Узбекистана.



Далее гости в сопровождении Министра обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенанта Баходира Курбанова ознакомились с деятельностью Национального центра управления обороной Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи