



Владимир Норов провел переговоры с исполнительным секретарем ЭСКАТО



ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. 10 августа и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов провел онлайн-переговоры с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительным секретарем Экономической и социальная комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Алисджабаной.



А.Алисджабана выразила благодарность за проактивную роль Узбекистана в продвижении торгово-экономического сотрудничества в регионе Центральной Азии, новых межрегиональных транспортных коридоров, усилении взаимосвязанности с Южной Азией и другими регионами.



Подчеркивалось, что усилия Руководства республики по интеграции Афганистана в региональные экономические процессы заслуживают высокой оценки со стороны международного сообщества.



В ходе беседы обсуждены конкретные направления взаимодействия Узбекистана с ЭСКАТО, участие представителей республики в предстоящих международных мероприятиях Комиссии.



Особое внимание уделено дальнейшему продвижению и практической реализации инициативы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева о создании Регионального центра по развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности под эгидой ООН в г.Ташкенте.



А.Алисджабана подтвердила свое участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в г.Самарканде сентября текущего года, в ходе которого планируется подписать Меморандум о сотрудничестве между ЭСКАТО и ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи