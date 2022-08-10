



Шавкат Мирзиёев: Махалля должна быть инициатором преобразований в обществе



ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Собиробод Юнусабадского района города Ташкента.



Здесь проживают около 10 тысяч человек. В результате работы по системе "махаллабай" решаются социально значимые вопросы. Обновлен внешний вид многоэтажных домов, отремонтированы дорожки, коммуникационные сети.



Территория вокруг канала Юкори Коракамиш, протекающего через махаллю, прежде была заброшенной и неприглядной. Сейчас она благоустроена и превращена в аллею. Построены пешеходные мосты, детские и спортивные площадки, велосипедная дорожка, фонтан. Установлены скамейки, шахматные столики, водяное колесо. Были посажены деревья и уложен газон. На территории вокруг канала соорудили виноградную галерею длиной 300 метров.



Глава государства ознакомился с этими условиями, побеседовал с активом махалли и представителями старшего поколения.



- Сейчас актив махалли стал большой командой. Теперь вместе с председателем работают его заместители, помощник хокима, лидер молодежи, инспектор по профилактике. Более того, с достойной оплатой труда, условиями, полномочиями. В ответ на такое отношение необходимо проявить ответственность. Махалля должна быть инициатором преобразований в обществе и служить поддержкой народу, - сказал Шавкат Мирзиёев.



Точка роста махалли Собиробод – предпринимательство. Здесь работают десятки бизнес-субъектов – производственные предприятия, пункты бытового обслуживания, частные клиники, продовольственные магазины. Потенциал предпринимательства эффективно задействуется и в других махаллях.



Здесь заместители Премьер-министра в присутствии актива махалли представили информацию о том, какие инвестиции планируется привлечь в Юнусабадский район и сколько будет создано рабочих мест. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи