



«АрМИ-2022»: участники соревнования «Верный друг» начали подготовку в Чирчике



ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. В этом году Узбекистан принимает пять соревнований Армейских международных игр «АрМИ-2022». В частности, соревнование «Верный друг» пройдет в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище. Его участники уже прибыли в место проведения соревнования и приступили к процессу подготовки.



Перед началом подготовки гости посетили мемориальный комплекс «Парк Победы» и ознакомились с деятельностью государственного музея «Шон-шараф».



Следует отметить, что все команды стран-участниц в течение года тщательно готовились к Армейским международным играм, ставшим настоящим испытанием уровня боевой подготовки, стойкости и мужества его участников. В эти дни прибывшие для участия в соревновании «Верный друг» команды начали усиленную подготовку к предстоящим состязаниям.



Данное соревнование, на котором проверяются навыки военнослужащих по работе со служебными собаками, отличается своей сложностью. Здесь большое значение приобретают такие качества как сила воли, крепкая выносливость и уверенность в себе.



В настоящее время участники знакомятся с учебными точками, на которых будет проводиться соревнование, а также проводят подготовительные мероприятия по последовательному выполнению его условий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи