



«Содружество—2022»: совместные узбекско-таджикские учения завершились



ТАШКЕНТ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. 10 августа, министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Баходир Курбанов и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо, а также хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов и другие ответственные лица наблюдали за проведением основного этапа совместных учений «Содружество-2022».



Согласно замыслу учений группа условного противника, пытавшаяся нарушить границу двух стран, была уничтожена точными ударами пулеметчиков, танков, артиллерии и других боевых подразделений.



В заключительной части практических учений министры обороны Республики Узбекистан и Республики Таджикистан поздравили участников и организаторов совместного учения «Содружество-2022» с достигнутыми успехами. Военнослужащие обеих стран, активно участвовавшие в данных учениях, были награждены медалями, памятными знаками и ценными подарками, подготовленными министерствами обороны обеих стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи