



Президент ознакомился с новыми проектами Узбекского металлургического комбината



ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Шавкат Мирзиёев для ознакомления с условиями жизни населения и работой объектов промышленности 12 августа прибыл в город Бекабад.



В социально-экономическом развитии города важное место занимает Узбекский металлургический комбинат, в составе которого действуют десятки предприятий и социальных учреждений. Комбинат обеспечивает работой 11 тысяч человек.



Поэтому особое внимание уделяется расширению деятельности комбината. В последние годы был реализован ряд инвестиционных проектов, введены в строй новые и модернизированы существующие цехи.



В их числе – комплекс сортового проката. В рамках проекта почти на 5 миллионов долларов здесь установлена и в феврале текущего года запущена линия термического упрочнения. В результате создана возможность выпуска 500 тысяч тонн арматуры марок A500-A800 в год.



В ходе посещения комбината глава государства осмотрел данный комплекс, поинтересовался техническими и экономическими показателями проекта.



Так, себестоимость производства арматуры снизилась за счет экономии химических компонентов благодаря внедрению технологии термического упрочнения. По подсчетам, будет достигнуто замещение импорта на сумму 300 миллионов долларов в год.



Важно и то, что арматура сертифицирована по международному стандарту DIN. Данную продукцию планируется экспортировать в Европу.



Президент ознакомился с еще одним важным проектом – строительством литейно-прокатного комплекса.



Проект стоимостью 672 миллиона евро позволит наладить производство 1 миллиона стальных листов в год. В результате мощности комбината увеличатся в 2 раза.



К настоящему времени завершены работы по прокладке железной и автомобильной дорог к комплексу, устанавливаются железобетонные конструкции. Необходимое оборудование будет установлено итальянской компанией «Danieli». Комплекс планируется ввести в строй в 2024 году.



Глава государства указал на необходимость ускорить реализацию проекта и обеспечить гарантированный доступ к сырью.



- В свое время комбинату было достаточно переработать 800-900 тысяч тонн вторичного черного металла. Но сегодня наша экономика нуждается в 4 миллионах тонн черного металла, 50 процентов этого объема обеспечивается за счет импорта. Именно поэтому, чем быстрее мы запустим предприятие, тем большую пользу получит наша экономика, - сказал Шавкат Мирзиёев.



Глава государства побеседовал с руководителями участвующих в проекте компаний «Renaissance Heavy Industries» (Турция) и «Danieli» (Италия). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи