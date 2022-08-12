



Показательные соревнования по рукопашному бою



РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. Представители воинских частей Нукусского и Ургенчского гарнизонов в показательных соревнованиях по рукопашному бою продемонстрировали боевой дух, командное взаимопонимание, акробатические приемы, искусное владение огнестрельным и холодным оружием.



В войсках Министерства обороны в целях повышения физических возможностей военнослужащих, развития искусства армейского рукопашного и ножевого боя, привлечения к активному занятию спортом и пропаганды здорового образа жизни традиционно проводятся показательные соревнования по рукопашному бою.



На базе воинской части Нукусского гарнизона состоялись соревнования окружного этапа Северо-Западного военного округа, которые прошли в бескомпромиссной и напряженной борьбе.



Участвовавшие в данном соревновании команды продемонстрировали командную сплоченность, силу, мужество и мастерство. Особенно интересно и увлекательно прошли выступления военнослужащих в акробатическом шоу, показ сложных элементов рукопашного и ножевого боя.



По итоговым результатам 1-ое место заняли представители воинской части Ургенчского гарнизона, а две команды воинской части Нукусского гарнизона заняли соответственно 2-ое и 3-е места. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и ценными подарками. Команда- победительница окружного этапа получила право защищать честь военного округа в финальном этапе конкурса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи