



«АрМИ-2022»: белорусская команда прибыла в Коканд для участия в соревновании «Дорожный патруль»



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. Как отмечалось ранее, в этом году Узбекистан принимает 5 соревнований Армейских международных игр «АрМИ-2022». В частности, соревнование «Дорожный патруль», являющийся одним из самых интересных и увлекательных видов данных игр, проходит на базе воинской части Восточного военного округа, расположенной в городе Коканд.



10 августа для участия в данном соревновании в Ферганскую область прибыла команда белорусских военнослужащих. На вокзале состоялась торжественная встреча гостей по традиционным узбекским обычаям.



Прибыв в воинскую часть, где будут проходить соревнования, белорусские военнослужащие возложили цветы к памятнику героям, отдавшим свою жизнь во имя независимости и процветания родной страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи