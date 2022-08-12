



Команда Узбекистана прибыла в Тыву для участия в соревновании «Военное ралли»



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. Команда Министерства обороны Узбекистана прибыла в город Кызыл Республики Тыва для участия в соревновании «Военное ралли» Армейских международных игр «АрМИ-2022». В этом году в соревнованиях примут участие команды военных водителей из России, Беларуси, Узбекистана и Монголии, а также команды заводов «КамАЗ» и «Урал».



Гостей торжественно встречали под звуки оркестра. Участникам соревнования и гостям были вручены традиционные тувинские шелковые шарфы – хадаки, которые являются символом чистоты, святости и благополучия.



Далее команды начали подготовку военной техники и вооружения и приступили к тренировкам. В настоящее время он знакомится с условиями, созданными для проведения соревнования «Военное ралли».



В ходе данных соревнований от военных водителей требуется преодолеть расстояние более 1000 километров с различными препятствиями на автомобилях «КамАЗ» и «Урал», произвести стрельбу из автомата «Калашников» с борта бронеавтомобиля «Тигр», а также с помощью автомата «АК-74» поразить цель на расстоянии 100 метров.



Соревнование «Военное ралли» впервые пройдет на территории двух стран – России и Монголии с 13 по 19 августа текущего года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи