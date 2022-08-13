



Президент посетил футбольную академию



ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Бекабад ознакомился с деятельностью футбольной академии «El Golazo» при футбольном клубе «Металлург».



Школа, организованная при поддержке фонда известного испанского клуба «Реал Мадрид», начала свою работу в октябре прошлого года. Стадионы с натуральным и искусственным покрытием, фитнес-зал, учебные корпуса и общежитие имеют современные условия. Тренировки проводятся в соответствии с традициями футбольного клуба «Реал Мадрид». В тренерском составе - три испанских специалиста.



Сегодня в академии занимаются более 200 детей. Много желающих учиться здесь. Поэтому дети от 11 до 17 лет принимаются сюда на конкурсной основе. Недавно 48 талантливых воспитанников прошли сборы в Испании.



Глава государства осмотрел созданные в академии условия, побеседовал с ребятами.



- Мне приятно видеть, в каких современных условиях вы занимаетесь, как горят ваши глаза, - сказал Президент. - Я верю, что из вас в будущем выйдут известные игроки, чемпионы. Самое главное, вы вырастете здоровыми, будете приобщать к спорту и своих детей. Создать вот такое стремление среди молодежи - наша цель.



Глава государства поручил ответственным лицам популяризировать опыт этой футбольной школы.



Также состоялась искренняя беседа с представителями старшего поколения, руководителями секторов, председателями махаллей, помощниками хокима, молодежными лидерами и женскими активистками Бекабада. Состоялся обмен мнениями по вопросам внедрения новой системы работы «махаллабай», развитию предпринимательства, обеспечению занятости населения, сокращению бедности, решению проблем граждан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи