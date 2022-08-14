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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

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 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава государства поздравил строителей
14.08.2022 10:10

ТАШКЕНТ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы строительства страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника, который отмечается во второе воскресенье августа с момента его установления в 2017 году.

В поздравлении говорится:

важаемые строители!

Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – широко отмечаемым в нашей стране Днем работников сферы строительства, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые искренние пожелания.

Как известно, труд работников этой отрасли – умелых строителей и архитекторов, механиков и машинистов, управляющих сложной современной техникой, проектировщиков и дизайнеров, производителей строительных материалов, подрядчиков – всегда имел большое значение в развитии страны, обеспечении благополучия нашего народа.

Особенно сегодня, когда ускоренными темпами во всех сферах нашей жизни осуществляется огромная работа по строительству и благоустройству, страна превратилась в одну гигантскую строительную площадку, еще больше возрастают масштабы и значение вашего ответственного и почетного труда.

В вашем лице мы видим представителей благородной профессии, которые возводят в городах и селах, по всей республике новые производственные предприятия, важные социальные объекты, современные жилые дома, дороги и мосты, внося неоценимый вклад в преображение облика и благоустройство страны, всей нашей жизни в целом.

В этот замечательный праздник, чествуя вас – созидателей Нового Узбекистана самыми теплыми словами и пожеланиями, мы выражаем вам искреннюю признательность за самоотверженный труд.

Дорогие друзья!

Как вы знаете, главной целью всех наших преобразований, осуществляемых в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана, является обеспечение чести и достоинства человека, его жизненных интересов.

Строительная отрасль с ее огромными возможностями наряду с другими сферами имеет важнейшее значение в достижении столь высокой цели.

В результате системных реформ в сфере сегодня уделяется особое внимание комплексному подходу к строительству населенных пунктов, возведению одновременно с жильем, другими зданиями объектов социальной инфраструктуры, торговли и услуг, учреждений образования, медицины и культуры, парков и скверов, фонтанов, детских площадок и спортивных сооружений.

Практическим подтверждением этого является широкомасштабная работа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, развернутая на 1 868 социальных объектах в рамках Инвестиционной программы на 2022 год.

Говоря об этом, следует особо остановиться на массивах “Янги Узбекистон”, проекты которых разрабатывались с учетом мнений местных жителей. В частности, на 29 таких массивах строится 619 современных домов с 21 312 квартирами, а также десятки новых дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских учреждений.

Несомненно, всех нас радует, что на этих массивах в комплексе с многоэтажными домами создается инженерно-транспортная инфраструктура, строятся объекты социальной и производственной сферы, торговли и услуг, и в предстоящие пять лет более 250 тысяч семей обретут современное и комфортное жилье.

В рамках программ по обеспечению населения доступным и качественным жильем рядом с типовыми многоэтажными домами возводятся центры культуры и искусства, спортивные сооружения, медицинские учреждения и другие объекты, а по программе “Обод кишлок” разрабатываются генеральные планы 413 махаллей. Все это является практическим проявлением внимания и заботы о человеке.

В настоящее время в Узбекистане динамично развивается и производство строительных материалов. Так, 95 процентов материалов для жилищного строительства выпускается в стране. Это способствует обеспечению качества и прочности новостроек, снижению себестоимости, созданию новых рабочих мест.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня время ставит перед нами целый ряд важных и актуальных задач в сфере строительства. В частности, нам предстоит еще многое сделать в обеспечении населения чистой питьевой водой, прокладке современных дорог, соединяющих села с районными центрами, строительстве на основе типовых проектов новых детских садов и школ, семейных поликлиник, расширении сети объектов рыночной инфраструктуры и сервиса, создании эффективной системы централизованного обеспечения строительными материалами населения, подрядных организаций, субъектов предпринимательства, выведении на строительный рынок новых инновационных услуг, подготовке высококвалифицированных кадров для сферы.

Уверен, что настоящие мастера своего дела – строители и специалисты, все, кто трудится в этой сфере, мобилизуют  свои силы и энергию, знания и опыт для успешного выполнения этих масштабных задач, будут и впредь добросовестно служить своему народу.

Государство в свою очередь создаст необходимые условия и возможности для дальнейшего повышения эффективности вашей деятельности, уважаемые строители, потенциала всей строительной сферы страны.

Еще раз искренне, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья и успехов, счастья и благополучия вашим семьям."

УЗИНФОРМ

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