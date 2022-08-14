Танкисты Узбекистана успешно начали участие в соревнованиях по танковому биатлону

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. 13 августа на полигоне «Алабино» в Московской области России был дан старт соревнованиям в рамках 8-х Армейских международных игр «Танковый биатлон». В первом дивизионе в ходе выполнения задания «индивидуальная гонка» танкисты из Узбекистана состязались с первыми экипажами команд из Вьетнама, Венесуэлы и Казахстана.

Военнослужащие Узбекистана действовали на танках красного цвета, военнослужащие Вьетнама на танках синего, команда из Венесуэлы на танках желтого и военнослужащие Казахстана на танках зеленого цвета.

Узбекский 1-й экипаж в составе командира танка старшего лейтенанта Шахзода Мамадиерова, наводчика младшего сержанта Ислома Собирова и механика-водителя старшего сержанта Каримжона Уринова оказали достойное сопротивление своим соперникам.



Согласно условиям задания, экипажи танков на танках Т-72Б3 преодолели различные препятствия и поразили установленные мишени. Так, по итоговым результатам выполнения задания одного из самых привлекательных и интересных соревнований «Танковый биатлон» Армейских международных игр танковый экипаж Республики Узбекистан пересек финишную черту с результатом 25 минут 18 секунд. Команда Казахстана выполнила задание за 25 минут 57 секунд, военнослужащим Вьетнама на выполнение задания потребовалось 34 минуты 53 секунды, а представители Венесуэлы выполнили задание за 47 минут 5 секунд, сообщает Минобороны Узбекистана.

УЗИНФОРМ