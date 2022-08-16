



Проведен разговор по телефону между главами Узбекистана и России



ТАШКЕНТ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей на высшем уровне, а также обсудили вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи