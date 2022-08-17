Глава Узбекистана отбыл в Саудовскую Аравию

Глава Узбекистана отбыл в Саудовскую Аравию17.08.2022 17:09
НОВОСТИ В МИРЕ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с двухдневным государственным визитом в Королевство Саудовская Аравия.
Поездка предпринята с целью проведения переговоров с наследным принцем Королевства Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом по вопросам развития сотрудничества двух стран по ключевым направлениям. По итогам встречи в верхах будет подписан пакет двусторонних документов, а также глава Узбекистана посетит Мекку и Медину.
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