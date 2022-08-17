



Глава Узбекистана отбыл в Саудовскую Аравию



НОВОСТИ В МИРЕ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с двухдневным государственным визитом в Королевство Саудовская Аравия. Поездка предпринята с целью проведения переговоров с наследным принцем Королевства Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом по вопросам развития сотрудничества двух стран по ключевым направлениям. По итогам встречи в верхах будет подписан пакет двусторонних документов, а также глава Узбекистана посетит Мекку и Медину. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи