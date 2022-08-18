В столице Узбекистана проведен 2-й Экономический форум ШОС

ТАШКЕНТ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. 17 августа в Ташкенте завершил двухдневную работу 2-й Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества, который был организован в рамках председательства Узбекистана в ШОС с целью обсуждения актуальных аспектов развития взаимодействия стран-участниц Организации в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, промышленности, транспорта и связи, «зеленых» технологий и т.д.

Работа форума проходила на гибридной основе в формате пленарного заседания, панельных сессий, двусторонних встреч, b2b-контактов. Также состоялась Ярмарка промышленных инноваций ШОС.

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