Посол Узбекистана аккредитован в Венгрии

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. 17 августа вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Венгрии (с резиденцией в Вене, Австрия) Абат Файзуллаев вручил свои верительные грамоты Президенту Венгрии Каталине Новак в ходе торжественной церемонии в Будапеште.

В ходе состоявшихся переговоров были обозначены приоритетные направления дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия.

С 2020 года Абат Файзуллаев является послом Узбекистана в Австрии. До этого он работал помощником министра иностранных дел.

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