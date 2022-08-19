Подведены итоги визита главы Узбекистана в Саудовскую Аравию

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ночью Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный государственный визит в Королевство Саудовская Аравия.

Целью визита явилось участие переговоры на высшем уровне с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, в ходе которых были обсуждены приоритетные вопросы двусторонней повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, энергетики и нефтехимии, транспорта, водоснабжения, развития электросетей, инфраструктуры, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий, взаимодействия в рамках ШОС.

По итогам встречи в верхах были подписаны Совместное заявление о дальнейшем расширении отношений полномасштабного партнерства и 15 документов о сотрудничестве в области энергетики, таможенного дела, гражданской авиации, туризма, сельского хозяйства, здравоохранения, трудовых отношений.

Также Президент Узбекистана наградил Служителя двух святынь - Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда орденом Имама Бухари высшей степени, который учрежден в знак особых заслуг в развитии науки и просветительства, изучении и широком продвижении наследия мыслителей исламского мира.

Во второй день визита глава Узбекистана провел встречи с руководителями Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой и Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом Аль-Джассиром, представителями саудовских деловых кругов, а также посетил священные для всех мусульман Мекку и Медину.

В рамках визита делегации Узбекистана в Джидде также состоялось 4-е заседание узбекско-саудовского делового совета.

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