Ташкент посетила правительственная делегация Латвии

ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация правительственных кругов Латвийской Республики во главе с министром земледелия, сопредседателем узбекско-латвийской Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству Каспарсом Герхардсом.

19 августа делегация посетила МИД Узбекистана, где прошла встреча с исполняющим обязанности министра иностранных дел Владимиром Норовым, и ведомство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, сельского хозяйства, пищевой промышленности, транспорта и логистики, информационных технологий, химической, текстильной, кожевенной, винной, фармацевтической и туристической отраслях, углубления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

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