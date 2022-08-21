



Погода в Узбекистане на 22 августа



ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 28-30°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

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