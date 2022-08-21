МИД Узбекистана посетил представитель Индии

ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. 19 августа исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с прибывшим в страну для участия в очередной встрече секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества заместителем советника премьер-министра Республики Индия по национальной безопасности Викрамом Мисри.

В ходе переговоров глава МИД и его гость рассмотрели актуальные вопросы диалога Узбекистана и Индии в сферах политики, торговли и экономики, инвестиций, транспорта и транзита, обеспечения безопасности, углубления сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего, ШОС.

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