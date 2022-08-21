В Ташкенте обсуждены вопросы обеспечения международной и региональной безопасности

ТАШКЕНТ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. 19 августа в столице Узбекистана была проведена 17-я встреча секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, организованная в рамках председательства Узбекистана в ШОС.

Во встрече приняли участие секретари Советов безопасности государств-членов и государств-наблюдателей, а также представители Секретариата и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, которые собрались в Ташкенте для рассмотрения вопросов обеспечения международной и региональной безопасности, в том числе информационной, борьбы с угрозами современности, а также обсуждения повестки дня предстоящего в сентябре в Самарканде заседанию Совета глав государств-членов ШОС.

Также была рассмотрена ситуация на Украине, в Афганистане.

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