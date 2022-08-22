



Проведен разговор президентов Узбекистана и России



ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудили график и повестку предстоящих совместных мероприятий, прежде всего, предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи