Проведен разговор президентов Узбекистана и России

Проведен разговор президентов Узбекистана и России22.08.2022 18:27
ТАШКЕНТ, 22 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудили график и повестку предстоящих совместных мероприятий, прежде всего, предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества.
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