Делегация Узбекистана отправилась в Беларусь

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 августа. /УЗИНФОРМ/. Делегация официальных и деловых кругов Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым отправилась с визитом в Республику Беларусь.

Целью поездки является участие в предстоящем в Минске 9-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и проведение ряда встреч по вопросам развития сотрудничества двух стран в инвестиционной, торгово-экономической, промышленной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

УЗИНФОРМ