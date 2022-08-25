В Ташкент прибыл новый посол Монголии

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности главы ведомства внешней политики Узбкекистана Владимир Норов принял верительные грамоты у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии (с резиденцией в Нур-Султане, Казахстан)Доржа Баярхуу.

В ходе дальнейшей беседы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, туризма и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в рамках ШОС.

В тот же день посол посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана, где прошло обсуждение практических аспектов развития партнерства в сферах торговли, инвестиций, текстильной, кожевенно-обувной отрасли, сельском хозяйстве, пищевой и автомобильной промышленности.

С марта 2019 года послом Монголии в Узбекистане являлся Лувсан Баттулгу.

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