Погода в Узбекистане на 27 августа

Погода в Узбекистане на 27 августа26.08.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 августа, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 31-33°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.
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