



Погода в Узбекистане на 27 августа



ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте :

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 31-33°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.

в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.

в горных районах Республики:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

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