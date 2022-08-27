Делегация МИД Узбекистана посетила Туркменистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа делегация МИД Узбекистана в составе исполняющего обязанности министра иностранных дел Владимира Норова и экс-главы МИД Узбекистана, секретаря Совета безопасности, спецпредставителя Президента Республики Узбекистан по внешне­политическим вопросам Абдул­а­зиза Камилова посетила Ашхабад.

В рамках визита делегация приняла участие в узбекско-туркменских политических консультациях по линии МИД, а также была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе проведенных переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, ТЭК и энергетики, сельского и водного хозяйства, обеспечения региональной безопасности.

По итогам визита Абдулазиз Камилов и Владимир Норов были награждены орденами Туркменистана "Галкыныш", а главе МИД Туркменистана Рашиду мередову был вручен орден Узбекистана «Дустлик».

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