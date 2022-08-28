Подведены итоги визита делегации Узбекистана в Беларусь

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. На текущей неделе делегация официальных и деловых кругов Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым посетила с визитом Республику Беларусь.

Программа визита включала в себя участие в 9-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, проведение встреч с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком, министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорем Брыло, заместителем премьер-министра Республики Беларусь Леонидом Зайцем, руководством Банка развития Беларуси и страховых агентств «Белэксимгарант» и «Промагролизинг».

В ходе переговоров обсуждались вопросы развития узбекско-белорусского сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, сельского хозяйства, промышленности, текстильной индустрии, IT и инноваций, здравоохранения и фармацевтики, транспорта, образования, научно-технической деятельности, культурно-гуманитарного взаимодействия и туризма.

УЗИНФОРМ