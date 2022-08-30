



Проведен разговор глав Узбекистана и Беларуси



ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения (белорусскому лидеру исполнилось 68 лет), а Александр Лукашенко принес поздравления в связи с предстоящим Днем независимости Узбекистана. Также были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи