



США сменят посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 30-31 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол США Дэниэл Розенблюм посетил МИД Узбекистана, где провел встречи со специальным представителем Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллой Иргашевым и исполняющим обязанности главы ведомства Владимиром Норовым. Посол сообщил о завершении срока его пребывания в должности, на которой он находился с мая 2019 года, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям, а также взаимодействия по афганской проблематике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи