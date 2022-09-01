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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

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Глава государства поздравил узбекистанцев с главным национальным праздником
01.09.2022 09:17

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в честь празднования очередной, 31-й годовщины национальной независимости в столичном парке "Янги Узбекистон".

В своем выступлении он поздравил граждан и соотечественников с этим знаменательным событием:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Дамы и господа!

Находясь сегодня вместе с вами в этом прекрасном парке “Янги Узбекистон”, искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш народ с великим праздником – Днем независимости. Выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Уважаемые друзья!

Тридцать один год назад на карте мира появилось новое суверенное государство – Республика Узбекистан.

Под руководством Первого Президента Узбекистана, уважаемого Ислама Абдуганиевича Каримова мы объявили всему миру о национальной независимости.

Пройдут годы, века, но День независимости, вернувший нам национальную государственность и национальную гордость, наши права и свободы, ставший прочной основой всех наших успехов и достижений, всегда будет для нас и грядущих поколений самым великим и дорогим праздником.

Дорогие соотечественники!

В течение последних шести лет, на новом этапе развития страны, мы последовательно продолжаем начатые нами демократические реформы.

За прошедший период главным в нашей деятельности стал принцип “Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу”.

Министры и хокимы, депутаты и сенаторы, руководители и ответственные лица, все мы, как сказал великий поэт Чулпан, стали ближе к народу, черпая и вдохновляясь его силой и мощью, и служим ему на основе новых подходов.

Мы можем с уверенностью сказать: сегодняшний Узбекистан – это не вчерашний Узбекистан. И наш народ – уже не тот, каким был вчера.

Несмотря на негативное воздействие пандемии и глобального кризиса, наша страна уверенно идет по пути построения свободной, благоустроенной и процветающей жизни.

Все мы хорошо понимаем, что непросто осуществить то, к чему сегодня стремимся – построить Новый Узбекистан, заложить фундамент Третьего Ренессанса. Для выполнения такой великой  задачи необходимо многое. Но самый важный и решающий фактор – это путь демократических реформ.

И мы никогда не свернем с этого пути, который полностью отвечает интересам нашего народа. Как бы ни было трудно, мы будем идти только вперед.

Уважаемые участники торжества!

Для нас человек, его честь и достоинство являются высшей ценностью – так же, как священна и память о нем. Поэтому мы придаем еще большее значение реабилитации наших отцов и дедов, отдавших жизнь во имя свободы Родины, изучению их деятельности, научного и творческого наследия, почитанию их светлой памяти.

В целях сохранения преемственности поколений мы делаем все для того, чтобы жизнь ветеранов войны и труда, наших уважаемых отцов и матерей была наполнена глубоким смыслом и содержанием. Это не только наша задача, но прежде всего человеческий долг.

В построении Нового Узбекистана опорой нашего народа является целеустремленная и энергичная молодежь. Наши дети становятся победителями престижных международных соревнований и фестивалей, предметных олимпиад и конкурсов, высоко поднимая флаг Узбекистана.

Всех нас переполняет гордость за нашу сборную команду, которая на недавно состоявшейся в Индии Всемирной шахматной олимпиаде впервые в истории была удостоена высокого звания чемпиона.

Сегодня, в этот великий праздник еще раз от имени нашего народа и от себя лично поздравляю наших высокоинтеллектуальных, смелых, обладающих твердой волей юношей и девушек, их родителей, учителей и наставников, желаю им новых побед и достижений.

Большого признания заслуживает также то, что молодые спортсмены страны заняли почетные призовые места на состоявшихся в Турции Играх исламской солидарности, а наши доблестные военнослужащие – по итогам международных армейских игр.

Дорогие соотечественники!

На международной арене постоянно растет авторитет нашей страны. Мы продолжим нашу внешнюю политику на основе дружбы и равноправия в отношении всех государств-партнеров и международных организаций.

Пользуясь случаем, от всей души приветствую участвующих в сегодняшней торжественной церемонии уважаемых послов зарубежных государств и представителей международных организаций. Выражаю им искреннюю признательность за большой вклад в развитие эффективного сотрудничества с Узбекистаном, желаю мира и благополучия их странам и народам.

Уважаемые друзья!

Сегодня мы ускоренными темпами реализуем Стратегию развития Нового Узбекистана. Наши цели точны и ясны.

Новый Узбекистан – это государство:

– открывающее каждому гражданину, в целях дальнейшего улучшения его жизни, широкий доступ к государственным услугам;

– обеспечивающее все условия, чтобы люди могли открыто говорить о своих проблемах и вместе их решать;

– создающее возможности для неукоснительного обеспечения справедливости, равенства перед законом всех граждан, независимо от их социального положения;

– формирующее необходимые условия для развития предпринимательства.

Одним словом, Новый Узбекистан – это открытое и справедливое общество, заботящееся о каждом своем гражданине. Для достижения таких высоких рубежей мы направим нашу работу в рамках Стратегии развития, рассчитанной до 2026 года, на решение пяти основных задач.

Во-первых, последовательно продолжим деятельность по созданию самых благоприятных условий в сфере образования, чтобы наши дети глубоко овладевали современными знаниями и навыками. Для этого будут кардинально пересмотрены школьные учебные программы, методики преподавания и содержание учебников.  Данная система будет внедрена после экспертизы передовых зарубежных специалистов.

В результате выпускники школ Нового Узбекистана будут  гармонично развитыми личностями, обладающими широким мировоззрением и современными навыками, глубокими знаниями в области информационных технологий, способными креативно мыслить и принимать самостоятельные решения.

В этой связи особое внимание мы уделим вопросам строительства новых школ во всех регионах, особенно в сельской местности, и обеспечению их квалифицированными педагогическими кадрами. Поднимем на новый уровень нашу работу по стимулированию нелегкого труда учителей и наставников. Будем всесторонне развивать инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями.

Во-вторых, до тех пор, пока судебная система не станет независимой, наше общество не будет развиваться. Каждый, кто обратится в судебные органы, должен убедиться, что здесь верховенствуют закон и справедливость.

В Новом Узбекистане только суд имеет право выносить справедливое решение по любому спорному вопросу. Любое вмешательство в дела судейского корпуса будет жестко пресекаться, будут созданы все условия для спокойной работы судей. Как бы трудно ни было, мы обязательно реализуем наши реформы в судебной системе.

В-третьих, как известно из мировой практики, только в том государстве, где развито предпринимательство, – обеспечиваются качественное образование, квалифицированные медицинские услуги, благополучная жизнь и уверенность людей в завтрашнем дне.

На основе развития бизнеса в Новом Узбекистане, который мы начали строить, будут создаваться дополнительные рабочие места, сокращаться бедность, увеличиваться доходы населения.

Для этого будут устранены все барьеры, препятствующие развитию частной собственности и предпринимательства,  реформировано государственное управление, резко сокращено участие государства в экономике.

Мы продолжим реформы по снижению налогового бремени на население и предпринимателей, упрощению налоговой системы. При этом никто не будет иметь особых льгот, мы создадим все условия для здоровой конкурентной среды.

В-четвертых, расширится доступ населения к качественным и квалифицированным услугам здравоохранения. Во всех регионах увеличится охват экстренной медицинской помощью, она станет еще ближе к людям. Наша цель – утверждение в обществе здорового образа жизни и увеличение ее средней продолжительности.

В-пятых, в центре внимания будет находиться вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой. Увеличится объем привлекаемых в сферу инвестиций.

Наряду с этим в регионах, где существует проблема водоснабжения, мы реализуем отдельные программы по обеспечению чистой питьевой водой и улучшению ее качества.

Дорогие друзья!

Конечно, в ходе реализации таких масштабных задач нас ждут определенные трудности и проблемы. Но я твердо уверен в том, что наш мужественный и стойкий народ, переживший за свою историю немало испытаний, преодолеет любые трудности.

Прочной правовой основой на этом пути послужит обновленная Конституция Республики Узбекистан, главным автором и создателем которой является сам народ.

Мы примем наш Основной закон не торопясь, глубоко осмыслив каждую статью, если понадобится, еще раз посоветовавшись и только на основе общенародного референдума.

Убежден, что наша Новая Конституция станет подлинно народным Основным законом, по-настоящему народной Конституцией.

Уважаемые участники торжества!

Нынешняя непростая ситуация в мире требует от нас четкого понимания стоящих перед нами задач, самоотверженного и эффективного труда.

Нашей самой приоритетной задачей остается повышение мощи и потенциала Вооруженных Сил страны. Еще больше внимания мы будем уделять их боеготовности, росту воинского мастерства и патриотизма солдат и офицеров.

В этот знаменательный день сердечно поздравляю наших доблестных воинов, мужественно стоящих на страже Родины, желаю им сил, энергии и успехов.

Дорогие соотечественники!

Сегодня мы ставим перед собой большие и важные цели во всех сферах. Наш многонациональный народ, еще крепче сплотившись, единой семьей, уверенно идет к достижению высоких рубежей. Действительно, именно в этом – залог всех наших достижений.

Пользуясь случаем, хочу низко поклониться нашему трудолюбивому, благородному и великодушному народу, который активно поддерживает и непосредственно участвует в реализации реформ.

Еще раз поздравляю вас, дорогие соотечественники, с 31-й годовщиной независимости родного Узбекистана, желаю всем вам здоровья, благополучия и процветания вашим семьям.

Пусть сбудутся все наши благие мечты и надежды!

Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие, будет счастлив наш народ!

Пусть вечной будет наша Независимость!".

УЗИНФОРМ

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