



Глава государства поздравил узбекистанцев с главным национальным праздником



ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в честь празднования очередной, 31-й годовщины национальной независимости в столичном парке "Янги Узбекистон". В своем выступлении он поздравил граждан и соотечественников с этим знаменательным событием: "Дорогие соотечественники!



Уважаемые гости!



Дамы и господа!



Находясь сегодня вместе с вами в этом прекрасном парке “Янги Узбекистон”, искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш народ с великим праздником – Днем независимости. Выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Уважаемые друзья!



Тридцать один год назад на карте мира появилось новое суверенное государство – Республика Узбекистан.



Под руководством Первого Президента Узбекистана, уважаемого Ислама Абдуганиевича Каримова мы объявили всему миру о национальной независимости.



Пройдут годы, века, но День независимости, вернувший нам национальную государственность и национальную гордость, наши права и свободы, ставший прочной основой всех наших успехов и достижений, всегда будет для нас и грядущих поколений самым великим и дорогим праздником.



Дорогие соотечественники!



В течение последних шести лет, на новом этапе развития страны, мы последовательно продолжаем начатые нами демократические реформы.



За прошедший период главным в нашей деятельности стал принцип “Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу”.



Министры и хокимы, депутаты и сенаторы, руководители и ответственные лица, все мы, как сказал великий поэт Чулпан, стали ближе к народу, черпая и вдохновляясь его силой и мощью, и служим ему на основе новых подходов.



Мы можем с уверенностью сказать: сегодняшний Узбекистан – это не вчерашний Узбекистан. И наш народ – уже не тот, каким был вчера.



Несмотря на негативное воздействие пандемии и глобального кризиса, наша страна уверенно идет по пути построения свободной, благоустроенной и процветающей жизни.



Все мы хорошо понимаем, что непросто осуществить то, к чему сегодня стремимся – построить Новый Узбекистан, заложить фундамент Третьего Ренессанса. Для выполнения такой великой задачи необходимо многое. Но самый важный и решающий фактор – это путь демократических реформ.



И мы никогда не свернем с этого пути, который полностью отвечает интересам нашего народа. Как бы ни было трудно, мы будем идти только вперед.



Уважаемые участники торжества!



Для нас человек, его честь и достоинство являются высшей ценностью – так же, как священна и память о нем. Поэтому мы придаем еще большее значение реабилитации наших отцов и дедов, отдавших жизнь во имя свободы Родины, изучению их деятельности, научного и творческого наследия, почитанию их светлой памяти.



В целях сохранения преемственности поколений мы делаем все для того, чтобы жизнь ветеранов войны и труда, наших уважаемых отцов и матерей была наполнена глубоким смыслом и содержанием. Это не только наша задача, но прежде всего человеческий долг.



В построении Нового Узбекистана опорой нашего народа является целеустремленная и энергичная молодежь. Наши дети становятся победителями престижных международных соревнований и фестивалей, предметных олимпиад и конкурсов, высоко поднимая флаг Узбекистана.



Всех нас переполняет гордость за нашу сборную команду, которая на недавно состоявшейся в Индии Всемирной шахматной олимпиаде впервые в истории была удостоена высокого звания чемпиона.



Сегодня, в этот великий праздник еще раз от имени нашего народа и от себя лично поздравляю наших высокоинтеллектуальных, смелых, обладающих твердой волей юношей и девушек, их родителей, учителей и наставников, желаю им новых побед и достижений.



Большого признания заслуживает также то, что молодые спортсмены страны заняли почетные призовые места на состоявшихся в Турции Играх исламской солидарности, а наши доблестные военнослужащие – по итогам международных армейских игр.



Дорогие соотечественники!



На международной арене постоянно растет авторитет нашей страны. Мы продолжим нашу внешнюю политику на основе дружбы и равноправия в отношении всех государств-партнеров и международных организаций.



Пользуясь случаем, от всей души приветствую участвующих в сегодняшней торжественной церемонии уважаемых послов зарубежных государств и представителей международных организаций. Выражаю им искреннюю признательность за большой вклад в развитие эффективного сотрудничества с Узбекистаном, желаю мира и благополучия их странам и народам.



Уважаемые друзья!



Сегодня мы ускоренными темпами реализуем Стратегию развития Нового Узбекистана. Наши цели точны и ясны.



Новый Узбекистан – это государство:



– открывающее каждому гражданину, в целях дальнейшего улучшения его жизни, широкий доступ к государственным услугам;



– обеспечивающее все условия, чтобы люди могли открыто говорить о своих проблемах и вместе их решать;



– создающее возможности для неукоснительного обеспечения справедливости, равенства перед законом всех граждан, независимо от их социального положения;



– формирующее необходимые условия для развития предпринимательства.



Одним словом, Новый Узбекистан – это открытое и справедливое общество, заботящееся о каждом своем гражданине. Для достижения таких высоких рубежей мы направим нашу работу в рамках Стратегии развития, рассчитанной до 2026 года, на решение пяти основных задач.



Во-первых, последовательно продолжим деятельность по созданию самых благоприятных условий в сфере образования, чтобы наши дети глубоко овладевали современными знаниями и навыками. Для этого будут кардинально пересмотрены школьные учебные программы, методики преподавания и содержание учебников. Данная система будет внедрена после экспертизы передовых зарубежных специалистов.



В результате выпускники школ Нового Узбекистана будут гармонично развитыми личностями, обладающими широким мировоззрением и современными навыками, глубокими знаниями в области информационных технологий, способными креативно мыслить и принимать самостоятельные решения.



В этой связи особое внимание мы уделим вопросам строительства новых школ во всех регионах, особенно в сельской местности, и обеспечению их квалифицированными педагогическими кадрами. Поднимем на новый уровень нашу работу по стимулированию нелегкого труда учителей и наставников. Будем всесторонне развивать инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями.



Во-вторых, до тех пор, пока судебная система не станет независимой, наше общество не будет развиваться. Каждый, кто обратится в судебные органы, должен убедиться, что здесь верховенствуют закон и справедливость.



В Новом Узбекистане только суд имеет право выносить справедливое решение по любому спорному вопросу. Любое вмешательство в дела судейского корпуса будет жестко пресекаться, будут созданы все условия для спокойной работы судей. Как бы трудно ни было, мы обязательно реализуем наши реформы в судебной системе.



В-третьих, как известно из мировой практики, только в том государстве, где развито предпринимательство, – обеспечиваются качественное образование, квалифицированные медицинские услуги, благополучная жизнь и уверенность людей в завтрашнем дне.



На основе развития бизнеса в Новом Узбекистане, который мы начали строить, будут создаваться дополнительные рабочие места, сокращаться бедность, увеличиваться доходы населения.



Для этого будут устранены все барьеры, препятствующие развитию частной собственности и предпринимательства, реформировано государственное управление, резко сокращено участие государства в экономике.



Мы продолжим реформы по снижению налогового бремени на население и предпринимателей, упрощению налоговой системы. При этом никто не будет иметь особых льгот, мы создадим все условия для здоровой конкурентной среды.



В-четвертых, расширится доступ населения к качественным и квалифицированным услугам здравоохранения. Во всех регионах увеличится охват экстренной медицинской помощью, она станет еще ближе к людям. Наша цель – утверждение в обществе здорового образа жизни и увеличение ее средней продолжительности.



В-пятых, в центре внимания будет находиться вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой. Увеличится объем привлекаемых в сферу инвестиций.



Наряду с этим в регионах, где существует проблема водоснабжения, мы реализуем отдельные программы по обеспечению чистой питьевой водой и улучшению ее качества.



Дорогие друзья!



Конечно, в ходе реализации таких масштабных задач нас ждут определенные трудности и проблемы. Но я твердо уверен в том, что наш мужественный и стойкий народ, переживший за свою историю немало испытаний, преодолеет любые трудности.



Прочной правовой основой на этом пути послужит обновленная Конституция Республики Узбекистан, главным автором и создателем которой является сам народ.



Мы примем наш Основной закон не торопясь, глубоко осмыслив каждую статью, если понадобится, еще раз посоветовавшись и только на основе общенародного референдума.



Убежден, что наша Новая Конституция станет подлинно народным Основным законом, по-настоящему народной Конституцией.



Уважаемые участники торжества!



Нынешняя непростая ситуация в мире требует от нас четкого понимания стоящих перед нами задач, самоотверженного и эффективного труда.



Нашей самой приоритетной задачей остается повышение мощи и потенциала Вооруженных Сил страны. Еще больше внимания мы будем уделять их боеготовности, росту воинского мастерства и патриотизма солдат и офицеров.



В этот знаменательный день сердечно поздравляю наших доблестных воинов, мужественно стоящих на страже Родины, желаю им сил, энергии и успехов.



Дорогие соотечественники!



Сегодня мы ставим перед собой большие и важные цели во всех сферах. Наш многонациональный народ, еще крепче сплотившись, единой семьей, уверенно идет к достижению высоких рубежей. Действительно, именно в этом – залог всех наших достижений.



Пользуясь случаем, хочу низко поклониться нашему трудолюбивому, благородному и великодушному народу, который активно поддерживает и непосредственно участвует в реализации реформ.



Еще раз поздравляю вас, дорогие соотечественники, с 31-й годовщиной независимости родного Узбекистана, желаю всем вам здоровья, благополучия и процветания вашим семьям.



Пусть сбудутся все наши благие мечты и надежды!



Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие, будет счастлив наш народ!



Пусть вечной будет наша Независимость!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи