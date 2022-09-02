



МИД Узбекистана посетила посол Египта



ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 1 сентября исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет Амирой Фахми. В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах текстильной индустрии, сельского хозяйства, фармацевтики и других, а также рассмотрели вопросы углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, в том числе, Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и Шанхайской организации сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи