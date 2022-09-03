В Узбекистане почтили память прежнего главы государства

ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. 2 сентября в Узбекистане прошли поминальные мероприятия в память первого Президента Республики Ислама Каримова, ушедшего из жизни в 2016 году в возрасте 78 лет.

Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова в Ташкенте посетил нынешний глава государства Шавкат Мирзиёев, который возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту.

Церемонии прошли также в Самарканде и Карши.

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