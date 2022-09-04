Делегация Узбекистана посетила Россию

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. С 1 сентября правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым находится с визитом в Российской Федерации.

1-2 сентября делегация провела ряд двусторонних встреч в правительстве РФ, а 3 сентября - с представителями российских деловых кругов.

В частности, состоялись встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым, заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком, министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым, заместителем председателя правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко, руководством Министерства энергетики, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги», АО «ОХК «Уралхим», а также с представителями крупных российских компаний.

В ходе проведенных переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства, текстильной индустрии, строительства и других.

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