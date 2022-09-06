Делегация МИД Узбекистана отправилась в Бельгию

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация ведомства иностранных дел во главе с исполняющим обязанности министра Владимиром Норовым отправилась с визитом в Брюссель, Бельгия.

Целью поездки является проведение встреч и переговоров с представителями Европейского Союза, а также участие в Глобальном туристическом форуме «Саммит лидеров Европы 2022», который будет посвящен обсуждению вопросов развития мирового туризма.

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