Делегация Узбекистана провела в Брюсселе ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. 6 сентября пребывающая с визитом в Брюсселе, Бельгия, делегация МИД Узбекистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Владимиром Норовым провела ряд встреч с представителями руководства Евросоюза и Бельгии.

В частности, состояялись встречи с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем, Еврокомиссаром по юстиции Дидье Рейндерсом, министром иностранных дел, европейских дел, внешней торговли и федеральных учреждений культуры Бельгии Хаджой Лахбиб, а также представила возможности туристического потенциала Узбекистана в ходе Глобального туристического форума «Саммит лидеров Европы 2022».



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