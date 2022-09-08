Глава Узбекистана провел встречу с послом США

ТАШКЕНТ, 8 сентября. /УЗИНФОРМ/. 7 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с отбывающим из страны в связи с завершением срока пребывания в должности Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Дэниелом Розенблюмом.

В ходе аудиенции глава государства и посол обсудили текущее состояние и перпективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, здравоохранения и других.

В знак признания заслуг по развитию двусторонних отношений послу был вручен орден «Дўстлик».

УЗИНФОРМ