



Погода в Узбекистане на 10 сентября



ТАШКЕНТ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 сентября, погода по прогнозам синоптиков: 10-12 сентября текущего года на территорию Узбекистана осуществится вторжение слабовлажного и прохладного воздуха с районов Поволжья.



10-12 сентября по территории республики местами ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.



11 сентября по Сурхандарьинской области и областям Ферганской долины порывы ветра местами могут достигать 20-23 м/с.



11 сентября в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей возможен небольшой дождь.



11-12 сентября по областям Ферганской долины местами дождь. В горных районах республики дождь, в высокогорьях (выше 2500 м) возможен переход дождя в снег.



По большей части территории республики температура воздуха понизится ночью до 10-13°, днем до 23-28°. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 32-34°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 34-39°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

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