



Делегация МИД Узбекистана посетила Саудовскую Аравию



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. 7-9 сентября делегация внешнеполитического ведомства во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Владимиром Норовым посетила Королевство Саудовская Аравия. Целью поездки явилось участие в прошедшем в Эр-Рияде первом заседании Стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия» на уровне руководителей МИД стран-членов Совета – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и государств Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. В ходе министерской встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, инвестиций, образования, здравоохранения, культуры, молодежи и спорта, транспорта и связи, оказания содействия Афганистану. Предложено проведение второго заседания Стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия» в 2023 году в Самарканде. Также в рамках визита делегация Узбекистана провела двусторонние встречи с главами МИД Кувейта шейхом Ахмадом Насиром аль-Мухаммадом ас-Сабахом, Объединенных Арабских Эмиратов Халифой Аль-Мараром, Королевства Саудовская Аравия Фейсалом бин Фарханом бин Абдуллой Аль Саудом, Государства Катар Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джасемом Аль Тани и Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Залива Наифом Аль-Хаджрафом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи