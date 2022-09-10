



Алжир сменит посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября МИД Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской Народной Демократической Республики Насер Бушерит. Его принял министр иностранных дел Владимир Норов. В ходе встречи посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с марта 2015 года, а также состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи