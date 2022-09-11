Посол Казахстана завершает работу в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 9 сентября Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Дархан Сатыбалды был принят министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым.

В ходе встречи посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности руководителя казахстанской дипмиссии в Узбекистане, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран

Дархан Сатыбалды работал в Ташкенте с марта 2019 года, теперь он назначен на пост акима (главы администрации) Туркестанской области РК.

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