В Ташкенте стартовало заседание верхней палаты национального парламента

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте начало работу 32-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

В нем принимают участие члены Сената, правительства, представители министерств и ведомств, Молодежного парламента при Сенате, а также журналисты.

На повестку дня мероприятия вынесено избрание заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана, исполнение Государственного бюджета Узбекистана по итогам первого полугодия текущего года, результаты изучения работы, проведенной в Навоийской и Самаркандской областях по созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости населения, а также проектов новых законов и номативно-правовых документов, направленных на совершенствование национального законодательства.

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