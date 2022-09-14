В Узбекистан прибыли главы Монголии и Ирана

ТАШКЕНТ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Самарканд, где 15-16 сентября под председательством Узбекистана будет проведенсаммит глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества.

Первыми из участников саммита в Самарканд прибыли Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси. В тот же день они были приняты главой Узбекистана, с которым обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, глава Узбекистана провел встречу с также прибывшей в Самарканд для участия в саммите заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Розмари ДиКарло.

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