В Узбекистан прибыли главы Монголии и Ирана

В Узбекистан прибыли главы Монголии и Ирана14.09.2022 18:18
ТАШКЕНТ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Самарканд, где 15-16 сентября под председательством Узбекистана будет проведенсаммит глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества.
Первыми из участников саммита в Самарканд прибыли Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси. В тот же день они были приняты главой Узбекистана, с которым обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, глава Узбекистана провел встречу с также прибывшей в Самарканд для участия в саммите заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Розмари ДиКарло.
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