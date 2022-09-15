



Погода в Узбекистане на 16 сентября



ТАШКЕНТ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

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