



Генсек ОДКБ примет участие в саммите ШОС в Самарканде



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. 15-16 сентября в Самарканде Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба ОДКБ.



Заседание пройдет председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.



Как ожидается, лидеры стран Организации подпишут меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в ШОС, после этого Иран выполнит соответствующие обязательства и завершит официальную процедуру вступления.



Также на саммите начнется процесс оформления членства в ШОС Республики Беларусь и планируется подписание меморандумов о партнерстве по диалогу с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи