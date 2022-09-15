



В Ташкенте подписали документы о вступлении Катара и Египта в ШОС



ТАШКЕНТ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. 14 сентября в Ташкенте была проведена церемония подписания меморандумов о предоставлении Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса Партнера по диалогу ШОС. Подписи под документом поставили Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, первый заместитель министра иностранных дел Арабской Республики Египет Хамди Санад Лоза и государственный министр иностранных дел Государства Катар Султан бин Саад аль-Мурейхи. Меморандумами предусматривается развитие сотрудничества в сферах региональной безопасности и стабильности, торговли и инвестиций, энергетики, ИКТ, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, туризма и других, а также участие в мероприятиях, проводимых в рамках ШОС, по приглашению государств-членов Организации. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи